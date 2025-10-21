Группировка «Запад» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка и Богуславка в Харьковской области, Красный Лиман и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, девять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.