ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия «Севера»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Корчаковка, Перше Травня, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.