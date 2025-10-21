ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Корчаковка, Перше Травня, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.