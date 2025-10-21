Ричмонд
Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 310 украинских военных

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов, Егоровка, Новониколаевка, Даниловка, Алексеевка Днепропетровской области, Успеновка и Павловка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.