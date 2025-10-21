Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 310 украинских военных

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов, Егоровка, Новониколаевка, Даниловка, Алексеевка Днепропетровской области, Успеновка и Павловка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.