Появилось видео с M2 Bradley ВСУ, у которой взрывом оторвало лобовую броню

Российский боец снял БМП, стоящую на грунтовой дороге. Первое, что бросается в глаза, — оторванный и отброшенный на большое расстояние фрагмент брони с динамической защитой BRAT, прикрывавший моторно-трансмиссионное отделение. При этом вся верхняя лобовая деталь корпуса разворочена мощным взрывом. Возможно, это результат попадания артиллерийского снаряда или мощной противотанковой управляемой ракеты.