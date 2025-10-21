Появилось видео с M2 Bradley ВСУ, у которой взрывом оторвало лобовую броню

Российский боец снял БМП, стоящую на грунтовой дороге. Первое, что бросается в глаза, — оторванный и отброшенный на большое расстояние фрагмент брони с динамической защитой BRAT, прикрывавший моторно-трансмиссионное отделение. При этом вся верхняя лобовая деталь корпуса разворочена мощным взрывом. Возможно, это результат попадания артиллерийского снаряда или мощной противотанковой управляемой ракеты.
Судя по всему, дальше произошел сильный пожар, повредивший башню с 25-мм пушкой.
Сообщалось, что всего ВСУ получили из-за океана 300 единиц такой техники, и более 180 из них уже по разным причинам потеряно.