Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, боевая машина пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.
Группировка «Запад» перешла на новые рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка Харьковской области, Красный Лиман и Новоселовка ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», девять станций РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 215 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, семи автомобилей, трех артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов.
Группировка «Центр» атакует ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Василевка, Родинское, Кучеров Яр, Торецкое, Артемовка, Димитров, Проминь ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области.
Потери украинских формирований: свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV, 33 орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.
«Восток» продвинулся в глубину линии обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Даниловка, Алексеевка Днепропетровской области, Успеновка и Павловка Запорожской области.
Противник за сутки лишился до 310 военнослужащих, боевой бронированной машины, десяти автомобилей, артиллерийского орудия, станции РЭБ и станции контрбатарейной борьбы.
«Днепр» противостоит ВСУ Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Садовое, Никольское, Белозерка и Тягинка Херсонской области.
«Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу;
- 137 БПЛА самолетного типа.