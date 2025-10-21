Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 21 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, боевая машина пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» перешла на новые рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка Харьковской области, Красный Лиман и Новоселовка ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», девять станций РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 215 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, семи автомобилей, трех артиллерийских орудий, трех складов боеприпасов.

Группировка «Центр» атакует ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Василевка, Родинское, Кучеров Яр, Торецкое, Артемовка, Димитров, Проминь ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области.

Потери украинских формирований: свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV, 33 орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.

«Восток» продвинулся в глубину линии обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Даниловка, Алексеевка Днепропетровской области, Успеновка и Павловка Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 310 военнослужащих, боевой бронированной машины, десяти автомобилей, артиллерийского орудия, станции РЭБ и станции контрбатарейной борьбы.

«Днепр» противостоит ВСУ Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Садовое, Никольское, Белозерка и Тягинка Херсонской области.

«Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • управляемую авиационную бомбу;
  • 137 БПЛА самолетного типа.

