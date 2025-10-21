В Ростове ввели режим ЧС после падения БПЛА в Пролетарском районе

Глава города Александр Скрябин провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с падением БПЛА в Пролетарском районе. По уточненным данным, в результате происшествия пострадали два человека.
По решению комиссии, в районе, где упал дрон, введен режим чрезвычайной ситуации. Это позволит оперативно оценить ущерб и организовать помощь пострадавшим. На месте организована работа оперативного штаба и комиссий, которые обойдут дома и зафиксируют повреждения.
Коммунальные службы уже приступили к уборке территории. Одновременно организован пункт приема документов от жителей пострадавших домов для оформления положенных выплат.
Также на заседании сообщили, что последствия предыдущей атаки дронов 2 сентября в Советском районе уже полностью устранены. Режим ЧС в том районе снят.