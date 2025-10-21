Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ввели режим ЧС после падения БПЛА в Пролетарском районе

В Ростове на месте падения БПЛА коммунальные службы приступили к уборке территории.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Александр Скрябин провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с падением БПЛА в Пролетарском районе. По уточненным данным, в результате происшествия пострадали два человека.

По решению комиссии, в районе, где упал дрон, введен режим чрезвычайной ситуации. Это позволит оперативно оценить ущерб и организовать помощь пострадавшим. На месте организована работа оперативного штаба и комиссий, которые обойдут дома и зафиксируют повреждения.

Коммунальные службы уже приступили к уборке территории. Одновременно организован пункт приема документов от жителей пострадавших домов для оформления положенных выплат.

Также на заседании сообщили, что последствия предыдущей атаки дронов 2 сентября в Советском районе уже полностью устранены. Режим ЧС в том районе снят.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше