Российский «Торнадо» в зоне СВО попал на видео

Он показал кадры работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» на константиновском направлении. Военкор отметил, что Константиновка находится в полуокружении Вооруженными силами (ВС) России, а активные бои уже ведутся в городской черте.
«Бойцы группировки войск “Центр” продолжают давить на противника на константиновском направлении. Реактивная артиллерия уверенно разбирает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины): вот так, по запросу пехоты, опорники боевиков перемалываются нашими РСЗО “Торнадо”», — рассказал Поддубный.
Ранее о начале захода армии России на границы Константиновки сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что заход на окраины населенного пункта является предвестником городских боев.