Российский «Торнадо» в зоне СВО попал на видео

Российские военнослужащие продолжают наступление в Донецкой народной республике (ДНР), используя реактивную артиллерию. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Он показал кадры работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» на константиновском направлении. Военкор отметил, что Константиновка находится в полуокружении Вооруженными силами (ВС) России, а активные бои уже ведутся в городской черте.

«Бойцы группировки войск “Центр” продолжают давить на противника на константиновском направлении. Реактивная артиллерия уверенно разбирает позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины): вот так, по запросу пехоты, опорники боевиков перемалываются нашими РСЗО “Торнадо”», — рассказал Поддубный.

Ранее о начале захода армии России на границы Константиновки сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что заход на окраины населенного пункта является предвестником городских боев.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
