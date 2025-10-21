Ричмонд
Трамп анонсировал окончание конфликта на Украине: «Уже на подходе»

Трамп заявил, что окончание конфликта на Украине уже на подходе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине, дескать, скоро закончится. Сказано это было в контексте большой речи, посвященной собственным усилиям и работе Трампа по «прекращению уже восьми войн». Выступление американского президента можно посмотреть на YouTube-канале Белого дома.

«Ни Вашингтон, ни Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил уже 8 войн, и 9-я завершенная (на Украине) уже на подходе», — заявил Трамп.

Прежде стало известно, что страны Европы и Украина работают над планом из 12 пунктов, посвященном прекращению боевых действий. В этом плане, среди прочего, предлагается снять санкции с России.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле объяснили выбор Будапешта как площадки для будущей встречи трампа и президента России Владимира Путина. В Венгрии лидеры, как предполагается, снова обсудят конфликт на Украине и способы его прекращения.

