В Прикамье простятся с военнослужащим Иваном Мальцевым, погибшим в зоне СВО

Прощание с бойцом состоится 24 октября в 11.00.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Большое Самылово Пермского края пройдет церемония прощания с 36-летним Иваном Мальцевым, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, трагедия произошла 15 марта 2025 года.

Прощание с бойцом состоится 24 октября в 11.00. Затем, у здания дома культуры на улице Самыловской, поведут траурный митинг в память о погибшем.

«Соболезнуем родным и близким Ивана. Его подвиг останется в нашей памяти. Вечная слава герою», — говорится в сообщении пресс-службы округа.