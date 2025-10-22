В Прикамье простятся с военнослужащим Иваном Мальцевым, погибшим в зоне СВО

В деревне Большое Самылово Пермского края пройдет церемония прощания с 36-летним Иваном Мальцевым, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, трагедия произошла 15 марта 2025 года.
Прощание с бойцом состоится 24 октября в 11.00. Затем, у здания дома культуры на улице Самыловской, поведут траурный митинг в память о погибшем.
«Соболезнуем родным и близким Ивана. Его подвиг останется в нашей памяти. Вечная слава герою», — говорится в сообщении пресс-службы округа.