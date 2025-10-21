Хакеры Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

Об этом РИА Новости сообщил хакер с никнеймом KillMilk.
«В рамках очередной нашей “гангстерской” работы было взломано одно из первых лиц министерства диджитал-трансформации Украины», — цитирует его агентство.
Он отметил, что хакерам удалось получить доступ к базе продавцов дронов БПЛА, из которой стали известны их электронная почта, адреса лабораторий, номера телефонов и персональные данные.
В июле хакеры взломали программу ВСУ по мониторингу позиций ВС России.
В июне они лишили украинские войска доступа к спутниковым снимкам Maxar.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше