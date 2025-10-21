Ричмонд
Хакеры Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

Российские хакеры Killnet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ.

Источник: Reuters

Об этом РИА Новости сообщил хакер с никнеймом KillMilk.

«В рамках очередной нашей “гангстерской” работы было взломано одно из первых лиц министерства диджитал-трансформации Украины», — цитирует его агентство.

Он отметил, что хакерам удалось получить доступ к базе продавцов дронов БПЛА, из которой стали известны их электронная почта, адреса лабораторий, номера телефонов и персональные данные.

В июле хакеры взломали программу ВСУ по мониторингу позиций ВС России.

В июне они лишили украинские войска доступа к спутниковым снимкам Maxar.

