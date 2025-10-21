Ричмонд
Хакеры из Killnet взломали крупнейшую украинскую базу данных продавцов БПЛА

Журналистам передали базы данных продавцов БПЛА на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры из группы Killnet осуществили взлом базы данных крупнейшего маркетплейса, специализирующегося на продаже дронов для Вооруженных сил Украины. В результате были похищены личные данные сотрудников этой платформы, сообщил представитель хакерской ячейки KillMilk агентству РИА Новости.

«Нами была получена электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и ФИО продавцов», — заявил представитель хакерской группировки.

По словам KillMilk, доступ к базе данных был получен после успешной кибератаки на одного из высокопоставленных чиновников Министерства цифровой трансформации Украины. Похищенные данные были переданы в распоряжение российских журналистов.

Ранее KP.RU сообщил, что 15 октября враждебные хакеры впервые использовали искусственный интеллект для атаки на российские сервера и компании. Хакерское ПО было создано при помощи ИИ.

