Над двумя российскими регионами уничтожили 58 украинских дронов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник сбили 58 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать первого октября т.г. в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

