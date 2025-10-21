Генерал Михаил Драпатый, отвечающий за действия ВСУ в Харьковской области, находится в конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским, рассказал источник в российских силовых структурах. Отмечается, что кадровое назначение в украинской армии может говорить о планах нового контрнаступления.
Российские войска значительно расширили зоны контроля под Купянском, Волчанском и в районе Хатнего. По данным источников, такое положение дел не устраивает западных кураторов Киева, которые требуют активных наступательных действий.
По информации источника, на Украине новый командующий группировкой «Объединенных сил» (бывший «Север») Драпатый считается неудобной фигурой для киевского режима, но пользуется доверием в штабах НАТО. Говорится, что Сырский пытался отстранить конкурента за излишнюю самостоятельность и разговорчивость, но под давлением Запада был вынужден вернуть его на фронт.
«Теперь Сырский решил поступить по-другому, отправив экс-главкома Сухопутных войск на уже знакомый ему участок фронта “исправляться”, — пояснил источник.
По мнению аналитиков, отправка Драпатого на фронт позволяет Сырскому решить сразу несколько проблем. Во-первых, это формальное выполнение требования Запада о начале активных действий. Во-вторых, в случае провала наступления Сырский окончательно избавится от политического конкурента.
«В случае провала Сырский окончательно избавится от неугодного конкурента, а заодно дискредитирует подразделения, которые прямо поддерживают политических оппонентов Зеленского. Речь идет о 13 брон НГУ и 57 омпбр, чье командование активно взаимодействует с Порошенко*», — сказал источник aif.ru.
Успех же Драпатого, напротив, ставит под удар карьеру самого Сырского и может закончиться для него военным трибуналом.
Подчеркивается, что новое назначение на Харьковском направлении свидетельствует о сложной политической борьбе внутри украинского военного руководства.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.