Главные генералы ВСУ Сырский и Драпатый конфликтуют на фоне потери Купянска

По информации источника, на Украине новый командующий группировкой «Объединенных сил» (бывший «Север») Драпатый считается неудобной фигурой для киевского режима, но пользуется доверием в штабах НАТО. Говорится, что Сырский пытался отстранить конкурента за излишнюю самостоятельность и разговорчивость, но под давлением Запада был вынужден вернуть его на фронт.