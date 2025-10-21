Блогер Шарий: В Киеве хотят заменить главу офиса Зеленского Ермака на Буданова*

Зеленский может сменить главу своего офиса после провального визита в США. Такой прогноз сделал украинский блогер Анатолий Шарий. Он предполагает, что место Андрея Ермака может занять признанный в России экстремистом и террористом Кирилл Буданов*, который сейчас находится на должности начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Грядущие перемены, по словам Шария, вызваны тем, что именно Ермак убедил Зеленского в том, что его визит в США будет успешен и Украина якобы получит от США дальнобойные ракеты. При этом Буданов* якобы был против этой поездки.
«Буданов* сейчас является человеком, который выдвинулся на место Ермака. Во всяком случае, временно. Потому что Буданов* отговаривал Зеленского от этой поездки и уверял его в том, что, по его информации, ничего хорошего в Штатах Зеленского не ждет», — написал Шарий в своём блоге.
Напомним, президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине ракеты «Томагавк» после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом Зеленского в очередной раз опозорили во время визита в США. Политика не стал встречать ни один человек из американской администрации. После разговора за обедом Трамп также не стал провожать Зеленского.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.