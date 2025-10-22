Ричмонд
Сийярто предупредил о возможной волне фейков о якобы отмене саммита РФ и США

В МИД Венгрии назвали фейки одним из способов, которыми провоенная элита будет пытаться предотвратить саммит РФ и США в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Накануне саммита России и США в Будапеште может возникнуть волна фейковых заявлений о том, что он якобы не состоится. Такой прогноз сделал глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Министр указал, что провоенная политическая элита и подконтрольные ей СМИ всегда ведут себя подобным образом перед решающими для урегулирования конфликтов событиями.

«И в этот раз всё будет так же. Пока саммит действительно не состоится, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и утверждений, что он не состоится», — написал Сийярто в социальной сети Х.

Тем временем Европа радуется, что якобы добилась отсрочки встречи Путина и Трампа, но эксперты утверждают, что это лишь ухудшит положение Киева.

Как Европа запустила план срыва встречи в Будапеште, читайте здесь на KP.RU.

Ранее в США заявили, что встреча Путина и Трампа в Будапеште станет катастрофой для Украины.

