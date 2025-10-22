Ричмонд
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят разрешения украинского конфликта

Президент США объяснил, почему уверен в урегулировании украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в завершении украинского конфликта и обозначил причину этой уверенности. По его словам, оба лидера — Владимир Путин и Владимир Зеленский — стремятся к мирному урегулированию.

«Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится», — сказал Трамп, общаясь с представителями прессы в Белом доме.

При этом Трамп подчеркнул, что ситуация на Украине не оказывает влияния на Соединённые Штаты, так как американские военные не участвуют в конфликте и он происходит далеко от границ США.

Накануне Россия перечислила США прежние условия по достижению мира на Украине в направленной американцам ноте.

Тем временем страны Европы и Украина ведут работу над предложением из 12 пунктов по завершению вооруженного конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения.

Также сообщалось, что лидеры ЕС призвали к прекращению конфликта на Украине по линии передовой.

