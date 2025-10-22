Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров показал трофейные пулемёт и автомат из зоны СВО

Глава Чечни рассказал, что трофеи из зоны СВО будут переданы в музей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров передаст в музей трофейные пулемёт и автомат, которые российские бойцы добыли в зоне проведения СВО. Об этом он заявил во время проверки строительства нового военного городка для подразделений полка «АХМАТ-Россия» Министерства обороны Российской Федерации в Курчалоевском районе. Трофейное оружие главе Чечни вручили во время проведения инспекции.

«Эти образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что российские бойцы в зоне СВО проявляют стойкость и героизм и с честью выполняют поставленные задачи.

Ранее Кадыров рассказал, что российские военные захватили у ВСУ тяжелую бронемашину производства США. Бронемашину вернули в зону проведения СВО, где она будет служить российским военным. В настоящий момент такие «Кугуары» находятся на вооружении стран НАТО, уточнил глава Чечни.

Тем временем российские войска захватили боеготовый модуль управления американского ПТРК в Сумской области.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше