Кадыров показал трофейные пулемёт и автомат из зоны СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передаст в музей трофейные пулемёт и автомат, которые российские бойцы добыли в зоне проведения СВО. Об этом он заявил во время проверки строительства нового военного городка для подразделений полка «АХМАТ-Россия» Министерства обороны Российской Федерации в Курчалоевском районе. Трофейное оружие главе Чечни вручили во время проведения инспекции.