Кадыров показал трофейные пулемёт и автомат из зоны СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передаст в музей трофейные пулемёт и автомат, которые российские бойцы добыли в зоне проведения СВО. Об этом он заявил во время проверки строительства нового военного городка для подразделений полка «АХМАТ-Россия» Министерства обороны Российской Федерации в Курчалоевском районе. Трофейное оружие главе Чечни вручили во время проведения инспекции.
«Эти образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что российские бойцы в зоне СВО проявляют стойкость и героизм и с честью выполняют поставленные задачи.
Ранее Кадыров рассказал, что российские военные захватили у ВСУ тяжелую бронемашину производства США. Бронемашину вернули в зону проведения СВО, где она будет служить российским военным. В настоящий момент такие «Кугуары» находятся на вооружении стран НАТО, уточнил глава Чечни.
Тем временем российские войска захватили боеготовый модуль управления американского ПТРК в Сумской области.