В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

«В Киеве слышны звуки взрывов», — сказано в публикации. Это подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник написал в Telegram-канале о серии взрывов в украинской столице и призвал жителей не покидать укрытий. Также он сообщил о пожаре в одном из районов Киева.