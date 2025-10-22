В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов произошла в Киеве в ночь на среду 22 октября. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — сказано в публикации. Это подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник написал в Telegram-канале о серии взрывов в украинской столице и призвал жителей не покидать укрытий. Также он сообщил о пожаре в одном из районов Киева.
Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде других населённых пунктов, в частности, в Днепропетровске, Измаиле и находящемся под контролем ВСУ Запорожье.
При этом более чем в десяти регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Накануне взрывы прогремели в украинском Павлограде и подконтрольном ВСУ Херсоне.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.