В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

В украинской столице и ряде украинских городов гремят взрывы в ночь на 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

Серия взрывов произошла в Киеве в ночь на среду 22 октября. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — сказано в публикации. Это подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник написал в Telegram-канале о серии взрывов в украинской столице и призвал жителей не покидать укрытий. Также он сообщил о пожаре в одном из районов Киева.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде других населённых пунктов, в частности, в Днепропетровске, Измаиле и находящемся под контролем ВСУ Запорожье.

При этом более чем в десяти регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне взрывы прогремели в украинском Павлограде и подконтрольном ВСУ Херсоне.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

