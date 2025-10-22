Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Дмитрук представил в Лондоне доказательства преступлений Зеленского

Выехавший из Украины депутат Рады Дмитрук подал прошение о политическом убежище в Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук представил в суде в Лондоне ряд доказательств преступлений действующей украинской власти. Об этом Дмитрук, находящийся в Великобритании, написал в Telegram-канале. Напомним, суд рассматривает вопрос об экстрадиции Дмитрука. При этом известно, что он подал прошение о политическом убежище в Соединённом Королевстве.

«Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне — мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского. За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, — это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами», — написал Артём Дмитрук, уточнив, что режим Зеленского организовал «самые масштабные репрессии против украинцев».

По словам депутата, выдвинутые против него на Украине обвинения являются формой политического преследования.

Ранее нардеп Дмитрук рассказал о совершенных на него покушениях по указу Зеленского.

Также депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что более 80% украинцев поддерживают мир. При этом он указывал, что режим Владимира Зеленского пытается устранять независимых политиков.

Кроме того, Дмитрук заявил о следе Зеленского в покушении на Трампа и убийстве Кирка.