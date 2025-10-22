Депутат Дмитрук представил в Лондоне доказательства преступлений Зеленского

«Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне — мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского. За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, — это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами», — написал Артём Дмитрук, уточнив, что режим Зеленского организовал «самые масштабные репрессии против украинцев».