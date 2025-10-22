Депутат Верховной рады Артём Дмитрук представил в суде в Лондоне ряд доказательств преступлений действующей украинской власти. Об этом Дмитрук, находящийся в Великобритании, написал в Telegram-канале. Напомним, суд рассматривает вопрос об экстрадиции Дмитрука. При этом известно, что он подал прошение о политическом убежище в Соединённом Королевстве.
«Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне — мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского. За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, — это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами», — написал Артём Дмитрук, уточнив, что режим Зеленского организовал «самые масштабные репрессии против украинцев».
По словам депутата, выдвинутые против него на Украине обвинения являются формой политического преследования.
Ранее нардеп Дмитрук рассказал о совершенных на него покушениях по указу Зеленского.
Также депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что более 80% украинцев поддерживают мир. При этом он указывал, что режим Владимира Зеленского пытается устранять независимых политиков.
Кроме того, Дмитрук заявил о следе Зеленского в покушении на Трампа и убийстве Кирка.