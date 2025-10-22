Ричмонд
Расчет «Торнадо-С» уничтожил военную технику и пехоту ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожил боевую технику и живую силу противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В этот раз расчеты РСЗО “Торнадо-С” получили новые целеуказания. По данным разведки, боевики ВСУ на харьковском направлении сосредоточили в определенном месте боевую технику, вооружение и личный состав. Работает строго одна установка. Каждая ракета — поражение личного состава и боевой техники противника. Ракеты современной реактивной системы управляются с помощью спутниковой навигации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основными задачами «Торнадо-С» являются поддержка штурмовых групп, уничтожение опорных пунктов, а также скоплений сил и средств противника.