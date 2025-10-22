Расчет «Торнадо-С» уничтожил военную технику и пехоту ВСУ в Харьковской области

«В этот раз расчеты РСЗО “Торнадо-С” получили новые целеуказания. По данным разведки, боевики ВСУ на харьковском направлении сосредоточили в определенном месте боевую технику, вооружение и личный состав. Работает строго одна установка. Каждая ракета — поражение личного состава и боевой техники противника. Ракеты современной реактивной системы управляются с помощью спутниковой навигации», — говорится в сообщении.