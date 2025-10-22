Ричмонд
РСЗО «Град» уничтожили укрепления ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск уничтожили укрепления и пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” 150-й дивизии Южной группировки войск, нанесли удары по опорному пункту противника, а также уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что разведчиками с применением беспилотников были выявлены позиции врага на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища, а также несколько пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Один из расчетов РСЗО «Град» прибыл в район боевого применения, произвел развертывание боевой машины из походного положения в боевое и произвел залп осколочно-фугасными снарядами по указанным координатам.

Кроме того, еще один расчет «Града» нанес ночной удар 122-мм реактивными снарядами по заранее разведанным целям ВСУ.

