РСЗО «Град» уничтожили укрепления ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” 150-й дивизии Южной группировки войск, нанесли удары по опорному пункту противника, а также уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что разведчиками с применением беспилотников были выявлены позиции врага на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища, а также несколько пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Один из расчетов РСЗО «Град» прибыл в район боевого применения, произвел развертывание боевой машины из походного положения в боевое и произвел залп осколочно-фугасными снарядами по указанным координатам.
Кроме того, еще один расчет «Града» нанес ночной удар 122-мм реактивными снарядами по заранее разведанным целям ВСУ.