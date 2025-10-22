Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пообщался с пленными ВСУшниками, среди которых оказался 30-летний Владимир Белошенко. Он рассказал журналисту много интересного, в частности — что не смог продержаться в зоне боевых действий и трех дней — попал в плен к российским бойцам.
«Поймали на улице, чуть больше месяца учебки и сразу сюда. Два дня шли до позиций, на третий ваши меня поймали под Новопавловкой. Точнее, я их сам позвал, думал, наши. Заходите, говорю. Ну и все, связали нас, и мы сидели и ждали эвакуацию», — заявил Белошенко.
По словам солдата, с поля боя бегут многие украинцы, но добегают до безопасных мест лишь единицы. В основном из-за операторов БПЛА ВСУ, которые отслеживают беглецов и подрывают их в лесах и брошенных деревнях. А беглых много, так как бросают в бой новичков вроде Белошенко, месяц отучившихся — сразу на передовую. Выживаемость у таких мобилизованных минимальная, единственный шанс — плен.
Белошенко также признался, что не успел получить даже первую зарплату, так что не знает, какая она у боевиков ВСУ. Зато рассказал, что отношение к украинским беженцам даже в других регионах не ахти. В основном из-за самих беглых — слишком много запросов и понтов, даже если квартиры им дают бесплатно — не нравится.
Ранее KP.RU сообщил, что пленный боец ВСУ Рябенко призвал других украинцев сдаваться в плен ВС РФ, чтобы сохранить жизнь. Отношение к пленным, как заявляет Рябенко, далеко от пропаганды нацистов на Украине.