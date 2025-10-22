Ричмонд
Расчет «Бук-М3» прикрыл подразделения РФ, сбив снаряд РСЗО HIMARS

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» прикрыл российские подразделения, сбив снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

«Расчет зенитно-ракетного комплекса “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” обеспечил воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивный снаряд РСЗО HIMARS на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как пояснил начальник расчета Дмитрий Коновалов, ракета HIMARS является достаточно опасной, потому что, несмотря на свои небольшие размеры, является очень мощной.

По его словам, расчет выполняет задачи по обнаружению и уничтожению скоростных маневрирующих, аэродинамических и баллистических целей. Он добавил, что в последнее время это снаряды РСЗО HIMARS, самолеты и «все, что летает».

Как отметили в Минобороны, за время спецоперации зенитно-ракетными расчетами группировки войск «Центр» были сбиты сотни воздушных целей, включая ударные беспилотники Bayraktar, РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.