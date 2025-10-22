Ричмонд
Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» в ночное время сорвал ротацию подразделения ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” в ночное время нанес точный удар по позиции ВСУ, сорвав ротацию пехоты противника и не допустив подвоза боеприпасов. В результате оперативных и слаженных действий артиллеристов и операторов дронов воздушной разведкой был уничтожен автомобиль высокой проходимости ВСУ и до шести украинских националистов. Ротация противника на данном участке не состоялась», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что успешное выполнение боевой задачи стало возможным благодаря эффективной работе воздушной разведки и четкому взаимодействию между подразделениями группировки войск «Днепр», обеспечившими своевременное обнаружение и поражение целей.