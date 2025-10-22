Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

«В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” в ночное время нанес точный удар по позиции ВСУ, сорвав ротацию пехоты противника и не допустив подвоза боеприпасов. В результате оперативных и слаженных действий артиллеристов и операторов дронов воздушной разведкой был уничтожен автомобиль высокой проходимости ВСУ и до шести украинских националистов. Ротация противника на данном участке не состоялась», — информировали в ведомстве.