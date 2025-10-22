Ричмонд
Расчет «Мста-С» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет самоходной гаубицы “Мста-С” группировки войск “Восток” нанес прицельные огневые удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Днепропетровской области», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА вскрыли несколько блиндажей со средствами приема и передачи сигналов управления противника, скрытых в лесном массиве. Получив данные, расчет оперативно занял огневую позицию, выполнив серию выстрелов, уничтожил выявленные пункты управления БПЛА.

