Расчет «Мста-С» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

«Расчет самоходной гаубицы “Мста-С” группировки войск “Восток” нанес прицельные огневые удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Днепропетровской области», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что в ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА вскрыли несколько блиндажей со средствами приема и передачи сигналов управления противника, скрытых в лесном массиве. Получив данные, расчет оперативно занял огневую позицию, выполнив серию выстрелов, уничтожил выявленные пункты управления БПЛА.
