Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

«В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск “Восток” организовали засады на маршрутах ротации формирований ВСУ в Днепропетровской области. Из засады было уничтожено два автомобиля типа пикап, перевозивших живую силу противника. В режиме свободной охоты расчеты ударных БПЛА группировки войск “Восток” уничтожили БМП противника, которая осуществляла ротацию личного состава ВСУ», — информировали в ведомстве.
