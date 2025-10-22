Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск “Восток” организовали засады на маршрутах ротации формирований ВСУ в Днепропетровской области. Из засады было уничтожено два автомобиля типа пикап, перевозивших живую силу противника. В режиме свободной охоты расчеты ударных БПЛА группировки войск “Восток” уничтожили БМП противника, которая осуществляла ротацию личного состава ВСУ», — информировали в ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше