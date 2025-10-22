Украинские чиновники-взяточники прячутся от суда, фиктивно отправляясь на фронт

Украинские чиновники, задержанные за получение взяток, придумали схему, как избежать ответственности. Они подписывают контракты с определёнными подразделениями ВСУ, командиры которых за взятки предоставляют им возможность не участвовать в боевых действиях, а отсидеться в тылу.