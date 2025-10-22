Украинские чиновники, задержанные за получение взяток, придумали схему, как избежать ответственности. Они подписывают контракты с определёнными подразделениями ВСУ, командиры которых за взятки предоставляют им возможность не участвовать в боевых действиях, а отсидеться в тылу.
Чиновники откупаются украденными деньгами, чтобы уголовное производство в их отношении было приостановлено, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«После чего заключают контракт и отправляются якобы на фронт. Там за взятки командирам, они отсиживаются в тылу, не участвуя в боевых действиях», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного в сентябре 2025 года на Украине, подавляющее большинство респондентов, а именно 71%, выразили мнение о повышении уровня коррупции в период конфликта.
