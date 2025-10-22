«Был человеком с большим добрым сердцем»: 24-летнего парня хоронили всем селом

Николай Львович родился в многодетной семье в 2001 году в Узяне. До шестого класса учился в местной средней школе, а потом — в Серафимовской. Во время учебы завоевывал медали и почетные грамоты за участие в спортивных соревнованиях. Принимал участие в раскопках и перезахоронениях воинов Великой Отечественной войны. После школы вернулся в родной Узян, трудился на пилораме.