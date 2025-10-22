Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, которая пыталась проникнуть в ЛНР

ВС РФ уничтожили украинскую диверсионную группу на территории ЛНР. Это произошло около населённого пункта Надия, информирует РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Сообщается, что диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт российских военных.
«При осмотре личных вещей ликвидированных диверсантов в вещевом мешке обнаружены гражданские вещи и форменная одежда ВС РФ с поддельными документами. Вероятнее всего, готовилась очередная провокация в прифронтовой зоне с целью дискредитации ВС РФ», — рассказал эксперт агентству.
Накануне российские бойцы рассказали, под кого маскируются украинские ДРГ, пытаясь проникнуть в тыл ВС РФ.
Ранее сообщалось, что диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области около населённого пункта Садки.