ТАСС: ВСУ потеряли около 200 военных после удара ВС РФ в Черниговской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли около 200 военных при ударе по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В Черниговской области расчетами ОТРК “Искандер-М” и БПЛА “Герань-2” нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники», — сказал собеседник агентства.

