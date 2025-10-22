Солдаты ВСУ бегут с занимаемых позиций из-за отсутствия снабжения и ротации. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Харьковской области, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Российской Федерации.
«Из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций», — сказано в публикации.
