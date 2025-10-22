Ричмонд
В Самарской области три часа действовали ограничения из-за атаки БПЛА

В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ночью в среду, 22 октября, объявили опасность атаки БПЛА. Ограничения сняли спустя три часа, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

— Внимание! В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА! — отметили в ведомстве в 07:11.

Напомним, во время действия ограничений местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности: не выходить на улицу, по возможности спуститься на первый этаж или парковку, не подходить к окнам. После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей ничего не трогайте, незамедлительно покиньте место, где нашли устройство. В период объявления также возможны перебои в работе мобильной сети.

