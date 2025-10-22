В Самарской области три часа действовали ограничения из-за атаки БПЛА

Напомним, во время действия ограничений местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности: не выходить на улицу, по возможности спуститься на первый этаж или парковку, не подходить к окнам. После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей ничего не трогайте, незамедлительно покиньте место, где нашли устройство. В период объявления также возможны перебои в работе мобильной сети.