В Самарской области три часа действовали ограничения из-за атаки БПЛА

— Внимание! В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА! — отметили в ведомстве в 07:11.
Напомним, во время действия ограничений местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности: не выходить на улицу, по возможности спуститься на первый этаж или парковку, не подходить к окнам. После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей ничего не трогайте, незамедлительно покиньте место, где нашли устройство. В период объявления также возможны перебои в работе мобильной сети.
