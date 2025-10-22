ВС РФ уничтожили лагерь подготовки с 200 наемниками в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области Украины. Об этом со ссылкой на силовые структуры РФ сообщает РИА Новости.
Как отметили собеседники агентства, потери составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники.
Ранее российские военнослужащие нанесли удар по заводу в Павлограде Днепропетровской области, на котором производились комплектующие для ракет «Нептун» и «Гром-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса. Были поражены энергетические объекты, питающие предприятия ВПК Украины. Также удары наносились по местам хранения ударных беспилотников и по пунктам временного размещения украинских военных.