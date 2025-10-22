ВС РФ уничтожили лагерь подготовки с 200 наемниками в Черниговской области

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса. Были поражены энергетические объекты, питающие предприятия ВПК Украины. Также удары наносились по местам хранения ударных беспилотников и по пунктам временного размещения украинских военных.