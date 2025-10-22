Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани более 7 часов

Угроза падения БПЛА в регионе сохранялась более 7 часов.
Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае вечером 21 октября. Жителей региона призвали укрыться в защищенных помещениях. В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения из-за возникшей опасности.
В настоящее время обстановка в регионе спокойная. Угрозы падения беспилотников нет. Аэропорт Краснодара, возобновивший работу, начнет принимать и отправлять воздушные суда с 9:00.
