Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани более 7 часов

На Кубани отменили сигнал «Беспилотная опасность» утром 22 октября.

Угроза падения БПЛА в регионе сохранялась более 7 часов.

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае вечером 21 октября. Жителей региона призвали укрыться в защищенных помещениях. В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения из-за возникшей опасности.

В настоящее время обстановка в регионе спокойная. Угрозы падения беспилотников нет. Аэропорт Краснодара, возобновивший работу, начнет принимать и отправлять воздушные суда с 9:00.

