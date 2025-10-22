Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Опасность была объявлена в 5.12 мск, она длилась около двух часов.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал губернатор в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше