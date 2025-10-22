В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Опасность была объявлена в 5.12 мск, она длилась около двух часов.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал губернатор в Telegram-канале.
