Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на передачу России оставшейся под его контролем части Донбасса. О этом в интервью ТАСС заявил писатель Захар Прилепин.
«И политический правящий класс Украины, и Зеленский не способны взять и отдать за бесплатно, за так территорию Донбасса», — отметил собеседник агентства.
Этого не произошло бы даже в том случае, добавил писатель, если Россия не претендовала на территории Запорожья и Херсона, а только на Славянск и Краматорск. Просто потому, это само по себе неприемлемо для главаря киевского режима.
Именно поэтому от России всеми способами сейчас будут добиваться любого по форме перемирия. Но в этом случае нужно понимать, что на законных российских территориях останется вражеская армия.
Накануне сообщалось, что Захар Прилепин, переживший покушение и комиссованный после ранения, в скором времени намерен заключить новый военный контракт с Минобороны. Писатель уже находится в Донбассе и возобновляет военную службу.
Эксперты отмечают, что России выгодно упрямство Зеленского, который только говорит о мире, но выполнять обещания не будет. Это поможет России добиться поставленных целей СВО.