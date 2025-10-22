За гранью допустимого: в США перечислили факторы, которые ставят крест на поставках «Томагавков» для ВСУ

Американский аналитик Эндрю Наполитано заявил, что Соединенные Штаты с вряд ли передадут Украине крылатые ракеты «Томагавк». Свое мнение он высказал в интервью ТАСС. Бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси отметил, что о наличии у Вашингтона новых ракет для потенциального экспорта вообще ничего не известно.
Наполитано отметил, что производство данного вида вооружения требует очень большого количества времени и денежных средств. Он добавил, что не считает эти ракеты настолько опасными или коварными, как все предполагают. Аналитик обратил внимание на то, что этот вид вооружения имеет наступательный характер.
Эксперт констатировал, что американцам просто некуда передавать эти ракеты украинцам. Он пояснил, что для эксплуатации «Томагавков» потребуются американские военные специалисты.
«Это позволит президенту РФ Владимиру Путину счесть это актом войны со стороны Соединенных Штатов против Российской Федерации. Дональд Трамп этого не хочет», — заключил он.
Ранее Reuters сообщал, что после телефонных переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос предоставления Киеву дальнобойных ракет оказался под сомнением. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что Штатам самим необходимы подобные ракеты, несмотря на то, что они располагают большим количеством вооружения.