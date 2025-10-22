Почти шесть часов длилась опасность атаки БПЛА в Воронежской области

Напомним, что последние дни в Воронежской области почти каждую ночь действует опасность атаки БПЛА, периодически в отдельных районах и областном центре звучат сирены. Так, сутки назад регион атаковали 9 дронов, было повреждено промышленное сооружение и забор частного дома.
