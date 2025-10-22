Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, восемь дронов сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Ленинградской областью, по три — над Ростовской и Псковской областями. Два беспилотника уничтожены над Новгородской областью, по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.
Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.
В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Еще одно предприятие стало целью ВСУ в Дагестане.