Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 — над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, восемь дронов сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Ленинградской областью, по три — над Ростовской и Псковской областями. Два беспилотника уничтожены над Новгородской областью, по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.

В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Еще одно предприятие стало целью ВСУ в Дагестане.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше