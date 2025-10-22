Ричмонд
В небе над Ленобластью сбиты четыре БПЛА

Уточняется, что жертв и разрушений нет.

В Ленобласти утром 22 октября была объявлена опасность в связи с атакой БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

По оперативным данным, силы ПВО сбили три беспилотника в Лужском районе и еще один — в Кингисеппском районе.

Благодарю защитников ленинградского неба.

Александр Дрозденко
губернатор Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что накануне воздушную опасность вводили из-за запущенного местным жителем беспилотника. В отношении него будут приняты административные меры.

