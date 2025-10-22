Три БПЛА уничтожили в небе над Ростовом в ночь на 22 октября

В Ростовской области в ночь с 21 на 22 октября была отражена вражеская атака беспилотных летательных аппаратов. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА были сбиты в Чертковском районе. Погибших и пострадавших нет, разрушения на земле не зафиксированы.
В министерстве обороны РФ также прокомментировали ночную атаку. По официальным данным, в небе над Ростовской областью были сбиты три БПЛА. Еще четыре уничтожили в районе Азовского моря, столько же — в Ленинградской области. Три беспилотника сбили над Черным морем, один — над Орловской областью.
Всего же в ночь на 22 октября по всей стране ликвидировали 33 БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше