В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по штабному бункеру офицеров НАТО в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО», — рассказал он.

Кроме того, бойцы поразили цех по производству двигателей для БПЛА около аэропорта Жуляны и тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе.

«Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых», — сообщил собеседник агентства.

Российская армия уничтожила также как минимум одну ракетную систему ПВО и нанесла удар по аэропорту Запорожье, который боевики использовали для запуска беспилотников.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

