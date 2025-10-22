В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО

«Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО», — рассказал он.
Кроме того, бойцы поразили цех по производству двигателей для БПЛА около аэропорта Жуляны и тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе.
«Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых», — сообщил собеседник агентства.
Российская армия уничтожила также как минимум одну ракетную систему ПВО и нанесла удар по аэропорту Запорожье, который боевики использовали для запуска беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.