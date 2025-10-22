В результате ночного удара российских войск в борисполе киевской области уничтожен тренировочный лагерь боевиков ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Уничтожен тренировочный лагерь ВСУ на 100 человек — рядом с территорией аэропорта. Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых», — рассказал собеседник агентства.
Также сообщалось, что российские военные нанесли удар по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области Украины. Потери составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники.
Кроме того, российские бойцы сообщили, что в боях в Запорожской и Херсонской областях на стороне ВСУ принимают участие боевики из «Грузинского национального легиона»*.
*Признан террористическим и запрещен в РФ.