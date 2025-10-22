Павшего в зоне СВО екатеринбургского военкора похоронят в Тюмени

«В 10:30 начнется отпевание в Кафедральном соборе иконы Божией Матери Знамение, в 13:00 — панихида на кладбище Червишевское-1», — сообщает Сигнал Урал.
Напомним, о смерти Ивана Зуева стало известно 16 октября. Журналист с 2022 года писал для «Sputnik Ближнее зарубежье», освещал события в зоне СВО. В 2023 году он стал работать военкором на РИА «Новости».
Зуев 20 лет прожил в уральской столице, учился на журфаке УрГУ (ныне УГИ УрФУ). Также работал в таких свердловских СМИ, как «Октагон» и «Накануне».
«ФедералПресс» ранее писал, что в Москве умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.