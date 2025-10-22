Ричмонд
В Батайске после атаки дронов ВСУ повреждены более 130 квартир

В Батайске после атаки БПЛА повреждена 131 квартира.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. Более 130 квартир повреждены в Батайске Ростовской области после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Валентин Кукин.

В ночь на вторник, по данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника на территории России. Над Ростовской областью было перехвачено три БПЛА. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в разных муниципалитетах повреждения получили дома, автомобили, торговые павильоны и медцентр.

«На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире», — написал Кукин в Telegram.

В управление соцзащиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи.

Повреждены также семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль, уточнил Кукин.

В настоящее время управляющие компании помогают жителям — закрывают тепловой контур, временно заклеивают окна плёнкой. Работа всех служб продолжается в круглосуточном режиме.

