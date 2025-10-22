Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада аннулировала контракт о поставках Киеву 25 восстановленных бронемашин LAV

Компания Armatec Survivability должна была отремонтировать 25 легкобронированных боевых машин LAV.

Источник: Комсомольская правда

Канада отменила контракт на восстановление 25 бронетранспортёров LAV, которые затем должны были передать Украине. Об этом пишет телеканал CBC со ссылкой на канадского министра обороны Дэвида Макгинти.

В 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 легкобронированных боевых машин LAV на восстановление для последующей их отправки Украине. Сумма контракта составляла 250 млн канадских долларов (около 178 млн долларов США).

Как сообщается, контракт расторгнут с компанией Armatec Survivability, которая должна была отремонтировать списанные бронетранспортёры. Причины решения на данный момент не уточняются. Макгинти заявил, что не может вдаваться в подробности отмены сделки.

В августе этого года премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с официальным визитом в Киев. Тогда он заявил, что Оттава собирается усиливать свою поддержку Украине.

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше