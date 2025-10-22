Канада аннулировала контракт о поставках Киеву 25 восстановленных бронемашин LAV

Канада отменила контракт на восстановление 25 бронетранспортёров LAV, которые затем должны были передать Украине. Об этом пишет телеканал CBC со ссылкой на канадского министра обороны Дэвида Макгинти.
В 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 легкобронированных боевых машин LAV на восстановление для последующей их отправки Украине. Сумма контракта составляла 250 млн канадских долларов (около 178 млн долларов США).
Как сообщается, контракт расторгнут с компанией Armatec Survivability, которая должна была отремонтировать списанные бронетранспортёры. Причины решения на данный момент не уточняются. Макгинти заявил, что не может вдаваться в подробности отмены сделки.
В августе этого года премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с официальным визитом в Киев. Тогда он заявил, что Оттава собирается усиливать свою поддержку Украине.