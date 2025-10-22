Дагестан и Ростовскую область атаковали беспилотники

«Один из беспилотников взорвался над территрэорией предприятия, второй над торговым центром», — сообщают спасательные службы.
Сообщается, что по Дагестану могли ударить беспилотники нового типа.
Ростовскую область также атаковали беспилотники. Зафиксировано повреждение частного медицинского учреждения, торговых точек и автотранспорта.
В обоих регионах в ходе атак БПЛА никто из людей не пострадал.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше