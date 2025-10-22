Ричмонд
Дагестан и Ростовскую область атаковали беспилотники

МАХАЧКАЛА, 22 октября, ФедералПресс. Ростовская область и Дагестан подверглись массовым атакам беспилотников ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

«Один из беспилотников взорвался над территрэорией предприятия, второй над торговым центром», — сообщают спасательные службы.

Сообщается, что по Дагестану могли ударить беспилотники нового типа.

Ростовскую область также атаковали беспилотники. Зафиксировано повреждение частного медицинского учреждения, торговых точек и автотранспорта.

В обоих регионах в ходе атак БПЛА никто из людей не пострадал.

