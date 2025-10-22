В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области получила повреждения гидроэлектростанция, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.