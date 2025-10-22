В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

«Из-за поврежденного… оборудования самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Без света также остались Киев, Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Житомирская и Черкасская области.
По данным компании, для промышленных объектов ограничения вводятся третий день подряд.
Удары по энергетике.
Ночью местные СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Сумской областях и Киевской областях.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области получила повреждения гидроэлектростанция, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.