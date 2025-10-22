Войска «Центра» нанесли поражение ВСУ в ДНР

«Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Кучеров Яр, Николайполье, Торецкое, Белицкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.