Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Петропавловка, Купянск Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении.